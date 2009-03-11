Екс-суддя Зварич заявив, що його викрали, побили і викинули

Екс-голова Львівського апеляційного адмінсуду Ігор Зварич заявив на суді, що його викрали з лікарні люди в синьо-блакитному камуфляжі, побили і викинули зв`язаним поблизу Львова, де він і був пізніше виявлений і схоплений співробітниками СБУ.

Про це пише газета "Сегодня", якій Зварич перед засіданням Печерського райсуду Києва у вівторок сказав: "Я ні в чому не винен. Не було ніяких мільйонів".

Зварич, обвинувачуваний у хабарництві у великих розмірах, був оголошений у розшук після того, як зник із лікарні. Слідство вважало, що він утік, але у судді інша версія.

"Я був викрадений злочинним угрупованням. Увірвалися 6-8 осіб, зв`язали і відвезли в невідоме місце. Вони були одягнені в камуфляж синьо-блакитного кольору. Потім був прикутий наручниками до металевих ґрат, мене били по голові, зв`язали ноги, вимагали три мільйони доларів. 8-го березня мене викинули поблизу міста Львова зв`язаним", - заявив він у ході засідання Печерського райсуду.

"Знаю, що проти моєї дружини Оксани було застосовано психотропну зброю. Удома я опинився близько 12 годин ночі. 9-го березня нинішнього року я хотів написати заяву в прокуратуру про моє викрадення, але не зробив цього через те, що це був вихідний", - додав Зварич.

Представники Генпрокуратури сказали, що все це вигадка.

У той же час, під час засідання суду у вівторок Зварич був одягнений у бронежилет, його привезли в масці, зазначає газета.

За словами слідчого з особливо важливих справ, керівника спеціальної слідчої групи ГПУ Володимира Жербицького, "Зварич у своєму репертуарі".

"Сказав (суду), що його викрали невідомі, котрі вимагали 3 мільйони (доларів). Звинувачував пресу, через яку нібито бандити вважали, що в нього багато грошей", - сказав Жербицький, коли суд пішов ухвалювати рішення, пише "Коммерсант-Україна".

"Але ми йому нагадали, що, коли він утік, залишив записку, у якій звернувся до свого сина", - додав Жербицький (у записці екс-суддя нібито зізнався у тому, що брав хабарі і попросив сина берегти матір та сестру).

Жербицький з усміхом передав слова Зварича про те, що він не тікав від правосуддя, а "бандити" тримали його прикутим до батареї близько 2 місяців, але екс-судді все ж таки вдалося вирватися і дістатися додому:

"А діставшись, хотів одразу піти в прокуратуру, але був вихідний. Після катувань і мук він напився пігулок і заснув. Коли прийшли співробітники "Альфи", він, знову-таки думаючи, що це бандити, утік на горище і там сховався".

У той же час, один із членів слідчо-оперативної групи Генпрокуратури сказав газеті "Сегодня", що екс-суддя Зварич "шукав підтримки і захисту у високопоставлених посадових осіб у Києві, але зрозумівши, що особливо на них розраховувати не доводиться, повернувся до Львова і, ніким не помічений, опинився у домі".

Українська правда