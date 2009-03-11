Дільничний інспектор напав на ніжинську журналістку

Чернігівська обласна організація Спілки журналістів України заявляє про напад на журналістку Ніжинської телекомпанії “Фобос” Вікторію СМЕЛИК. Про це йдеться у відкритому листі організації.

Як повідомив заступник директора телекомпанії Ігор ВОЛОСЯНКІН, учора, близько 17.30 на одній з вулиць Ніжина, якою В.СМЕЛИК поверталася з роботи додому, на неї напав чоловік і почав її душити. Журналістку врятував випадковий перехожий - він силою відтягнув нападника від жінки. Через деякий час на місце події прибули представники телекомпанії “Фобос” та міліціонери. Згодом вони затримали й нападника. Ним виявився колишній дільничний інспектор. Коли ніжинські міліціонери дізналися про це, то відпустили нападника.

Вже після втручання у справу журналістів сьогодні зранку чоловік був затриманий до з’ясування обставин нападу. За словами І.ВОЛОСЯНКІНА, напад на журналістку не пов’язаний з її професійною діяльністю.

Чернігівська обласна організація Спілки журналістів України звернулася до керівництва обласного управління МВС України в Чернігівській області з проханням розібратися в ситуації та вжити всіх необхідних за законодавством заходів.

У відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в області поки що даний інцидент не коментують, зазначаючи, що наразі матеріали, оприлюднені журналістами, перевіряються.