У Нацкомісії із захисту суспільної моралі заширокі повноваження

Громадські активісти збирають в інтернеті підписи під петицією проти Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі і відповідного закону. Як повідомляє Німецька хвиля, на їхню думку, діяльність цього органу легітимізує цензуру.

Серед опонентів комісії – журналісти, письменники, юристи, музиканти, які переконані, що вона узаконює цензуру під приводом боротьби за моральність. Цей орган, зокрема, перевіряє діяльність ЗМІ та виявляє порушення законодавства про захист суспільної моралі, наприклад, продукцію, що містить елементи насильства, жорстокості чи порнографії або може зашкодити розвитку молоді. Обурення підписантів викликало, серед іншого, рішення комісії, яким новий роман Олеся Ульяненка «Жінка його мрії» було визнано «порнографічною продукцією». Після цього інший письменник Андрій Курков висловив бажання вийти зі складу комісії.

Як сказав в інтерв’ю "Німецькій хвилі" директор інституту Медіа-права Тарас Шевченко, подібна практика є свідченням недосконалості українського законодавста. «Якою буде далі діяльність Комісії з суспільної моралі, оскільки повноваження вони мають надзвичайно широкі, прогнозувати важко» - каже Шевченко. На його думку, рішення про заборону книг чи газет, може приймати тільки суд, саме така практика існує в ЄС, адже там немає єдиного органу, який би займався суспільною мораллю в усіх сферах.