Президента просять призначити 107 суддів

Вища рада юстиції вирішила внести Президенту України подання про призначення суддями 107 осіб. Зокрема, 30 кандидатів - на посади місцевих адміністративних судів, 10 - на посади суддів місцевих господарських судів, 67 осіб - на посади суддів місцевих загальних судів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВРЮ.

Окрім того, Вищою радою юстиції було ухвалено рішення про внесення подань про звільнення 37 суддів з посад за загальними обставинами, тобто, у відставку, по досягненню 65-річного віку, за власним бажанням, станом здоров’я тощо. Також на засіданні було повторно розглянуто листи Секретаріату Президента України про повернення до Вищої ради юстиції матеріалів про призначення та звільнення суддів. За результатами обговорення цього питання Вища рада юстиції вирішила знову внести до Президента України подання про звільнення з посади за загальними обставинами судді Ульяновського районного суду Кіровоградської області В.ТІТАРЕНКА. Повторно будуть внесені до Президента України подання про призначення на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва Е.БОВКУНА, Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області С.САВИЦЬКОГО, Гайворонського районного суду Кіровоградської області Р.СЛІПЕНКА, Володимирецького районного суду Рівненської області Л.ЗАКРЕВСЬКОГО та Першотравневого районного суду міста Чернівці Л.СТОЦЬКОЇ.

ВРЮ також задовольнила скарги суддів, скасувавши два рішення кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Дніпропетровського апеляційного округу та одне рішення кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Луганського апеляційного округу.

На розгляд ВРЮ було винесено питання про звільнення з посад за порушення присяги 15 суддів та про розгляд матеріалів перевірок, проведених щодо ряду суддів за скаргами громадян та посадових осіб. Однак, питання не були розглянуті через відсутність кворуму й були перенесені на наступне засідання.