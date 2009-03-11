У Німеччині видали ордер на арешт підозрюваного у страті тисяч євреїв

Влада Німеччини видала ордер на арешт 88-річного Джона (Івана) ДЕМ’ЯНЮКА на прізвисько "Іван Грозний", повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Уродженець України І.ДЕМ’ЯНЮК під час Другої Світової війни служив охоронцем у німецьких концентраційних таборах. Його підозрюють у причетності до загибелі тисяч євреїв.

За даними Центрального відомства Німеччини з розслідування нацистських злочинів, І.ДЕМ’ЯНЮК служив охоронцем у нацистському концтаборі Собібор, розташованому на території Польщі. Влада Німеччини наголошує, що в її розпорядженні є неспростовні докази того, що "Іван Грозний" (це прізвисько І.ДЕМ’ЯНЮК отримав за особливу жорстокість) був причетний до страт євреїв у Собіборі.

Після війни, у 1950-х роках, І.ДЕМ’ЯНЮК емігрував у США, де змінив ім`я Іван на Джон. 1986 року його екстрадували до Ізраїлю. Там його засудили до довічного ув’язнення за причетність до загибелі євреїв у концтаборі Треблінка (Польща), проте 1993 року Верховний суд Ізраїлю скасував вирок І.ДЕМ’ЯНЮКУ за недостатністю доказів.

Виправданий І.ДЕМ’ЯНЮК повернувся до США, проте 2002 року його позбавили американського громадянства за те, що "Іван Грозний" приховував зв`язок з нацистами. Упродовж кількох років американська влада вирішує питання про екстрадицію І.ДЕМ’ЯНЮКА, його пропонується вислати зокрема й в Україну. Сам І.ДЕМ’ЯНЮК заявив, що відправляти його в Україну в жодному разі не можна, оскільки на батьківщині йому загрожує смерть.