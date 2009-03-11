ОБСЄ: Християни зазнають дискримінації навіть там, де їх більшість

Державам-учасникам ОБСЄ потрібно працювати більше, щоб звернути увагу на нетерпимість та дискримінацію проти християн.

Такий висновок було зроблено на перших зборах ОБСЄ, повідомляє портал Xenodocuments.

«Що чітко виявилося в ході цих зборів, це те, що нетерпимість та дискримінація проти християн проявляється у різних формах по всій території ОБСЄ, - сказав керівник Бюро з демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ Янеш Ленарчіч. - В той час, як відмова в правах може бути важливою проблемою там, де християни формують меншість, християни можуть також зазнавати вигнання та маргіналізації там, де вони складають більшість у суспільстві».

Учасники зборів обговорили кілька аспектів нетерпимості та дискримінації проти та серед християн, включно із насильницькими нападами проти осіб, майна та храмів, а також з обмеженнями права на свободу віросповідання чи віру. Учасники також окреслили неточні зображення християнської ідентичності та цінностей в засобах масової інформації та політичному дискурсі, що веде до непорозумінь та упередження. Вони наголосили на потребі в міжрелігійному діалозі, так як з багатьма викликами, з якими стикнулися християни, також стикаються члени інших релігійних організацій по всьому регіону ОБСЄ. Учасники вимагали більш точного збору інформації про злочини на ґрунті ненависті проти християн, ухвалення законів про свободу віросповідання згідно з міжнародними зобов’язаннями та допомоги державам і цивільному суспільству в підвищенні усвідомлення відповідних стандартів.