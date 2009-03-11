Мешканців Пущі-Водиці відселяють і позбавляють прописки

Громадська організація "Пуща-Водиця" та правозахисники просять високопосадовців держави звернути увагу на ситуацію, що склалася з розподілом землі і порушенням прав громадян на житло в одноіменному населенному пункті, розташованому в Києві.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили голова вказаної ГО Віктор ГОЦИК і правозахисник Олександр ВОЗНЮК.

За словами В.ГОЦИКА, очолювана ним організація має в розпорядженні чимало документів і звернень жителів Пущі-Водиці з приводу незаконних дій столичної влади, прокуратури, судів, зокрема, Оболонського району столиці стосовно спроб розподілу земельних ділянок і відселення мешканців з будинків або заборони їхньої приватизації.

За словами В.ГОЦИКА, крім цього, з боку органів місцевої влади мають місце факти самовільного позбавлення громадян місця їхньої прописки і, відповідно, реєстрації, про що "вони дізнаються потім і випадково".

Для прикладу голова ГО навів факт спроби позбавити житла п’ять сімей, які проживають в Пущі-Водиці на вулиці Червонофлотська, 5-б, яким, за його словами, Оболонська РДА навмисно не надає дозвіл на приватизацію житла, застосовуючи лише відписки на звернення.

У свою чергу О.ВОЗНЮК зауважив, що за наявною у нього інформацією "з оперативних джерел", близько 90 відсотків новобудов і розпайованих останнім часом земельних ділянок є незаконними. "На сьогодні іде реальний незаконний розподіл землі", - сказав він, зауваживши при цьому, що органи влади і правоохоронці на численні звернення або не реагують або ставляться до цього формально.