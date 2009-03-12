Конференція «Судова реформа в Україні: пошук рішень у світлі європейських стандартів»

12-13 березня 2009 року у м. Києві відбудеться конференція за участі міжнародних та українських експертів «Судова реформа в Україні: пошук рішень у світлі європейських стандартів».

Захід розпочнеться 12 березня о 9:30 у Конференц-центрі Президент-Готелю «Київський», вул. Госпітальна, 12, Київ. (Див. місце розташування http://www.president-hotel.com.ua/ua/location).

Конференцію організовано спільною програмою Ради Європи та Європейського Союзу “Прозорість та ефективність судової системи України” та проектом USAID «Україна: верховенство права» за підтримки Ради Суддів України, Верховного Суду України, за участі комітетів Верховної Ради України і Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

Метою міжнародної конференції є налагодження діалогу і порозуміння між різними зацікавленими сторонами щодо питань, пов’язаних зі здійсненням судової реформи в Україні, включаючи структуру судової системи, функціонування судових органів та суддівське самоврядування, а також відбір, навчання та притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів.

Представники вищих судових органів, судів, органів суддівського самоврядування, Верховної Ради України, органів виконавчої влади, європейські та міжнародні експерти, науковці, медіа та представники громадськості обміняються поглядами та спробують знайти шляхи вирішення проблем, які існують сьогодні в судовій системі України.

Представники наступних інституцій візьмуть участь у конференції:

· Верховна Рада України;

· Верховний Суд України;

· Рада Суддів України;

· Міністерство юстиції України;

· Національна комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

· Вища кваліфікаційна комісія суддів України;

· Академія суддів України;

· Інститут держави і права ім. Корецького НАН України;

· Рада Європи;

· Європейська комісія;

· Посольство США;

· Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Прес-брифінг відбудеться о 17:30 12 березня 2009 р.

Детальніша інформація та акредитація:

Юрій Мухін, тел.: +38 (044) 581 33 03 чи

Марія Московко, тел. +38 (044) 498 12 06