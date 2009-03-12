13 березня - 11-30 - В рамках Міжнародного форуму, присвяченого захисту прав споживачів в Україні та світі відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу зі споживчої журналістики «Правда для Людей», що завершиться майстер класом зі споживчої журналістської та телевізійної майстерності з відомими медіа-тренерами (готелю “Русь” вул. Госпітальна, 4). Потрібна акредитація. Телефон: 253 67 05; maria.savchenko@undp.org.ua.