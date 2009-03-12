Прес-конференція на тему: ”Тиск на журналістський колектив Дніпропетровського державного телеканалу з боку губернатора Віктора Бондаря”

13 березня - 14-30 - Прес-конференція на тему: "Тиск на журналістський колектив Дніпропетровського державного телеканалу з боку губернатора Віктора Бондаря". Учасники: координатор ГО "Громадський актив Дніпра" Андрій Денисенко, глава ГО "Земля і воля" Костянтин Пісаревський, директор інформаційних програм Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії Любов Бурлакова, ген.директор Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії Вікторія Шилова (“Інтрефакс-Україна”, вул. Рейтарська, 8/5-а). Потрібна акредитація. Телефони: (066) 831-47-66, (067) 631-99-26.

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