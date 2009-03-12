Прес-конференція на тему: “Права дітей-сиріт, інвалідів і как бюрократи-чиновники своєю халатністю та бездіяльністю готують поповнення лав інвалідів, бездомних, пацієнтів психлікарень та тюрем”

16 березня - 11-00 - Прес-конференція на тему: “Права дітей-сиріт, інвалідів і как бюрократи- чиновники своєю халатністю та бездіяльністю готують поповнення лав інвалідів, бездомних, пацієнтів психлікарень та тюрем " (“Укрінформ”, вул. Б.Хмельницького, 8/16).

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