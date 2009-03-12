16 березня - 16-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Презентація веб-порталу “Кати України”, http://kat.in.ua/”. 18 березня 2009 року, у Верховній Раді України відбудуться парламентські слухання на тему «Про стан правосуддя в Україні». На прес-конференції будуть викладені неупереджені погляди щодо здійснення правосуддя в Україні, названі причини створення веб-порталу, його роль в реформуванні судової влади та інших інституцій, названа основна суперечність в українському суспільстві, причина кризи в Україні, названі обмеження, які стримують розвиток України, та необхідні кроки для забезпечення народовладдя. В роботі візьме участь один із авторів веб-порталу v.g.d@i.ua Валерій Демиденко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.