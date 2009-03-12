Презентація програмної діяльності Міжнародного фонду “Відродження” у Вінниці (16 березня), Тернополі (17 березня), Львові (18 березня) та Ужгороді (19 березня)

У Вінниці (16 березня), Тернополі (17 березня), Львові ( 18 березня) та Ужгороді (19 березня )відбудеться презентація програмної діяльності Міжнародного фонду “Відродження”, його програм та конкурсів для громадських організацій України на 2009 рік.

Також можна буде отримати інформаційні матеріали та вичерпні відповіді на всі питання безпосередньо від керівників програм та менеджерів фонду.

Окрім презентації програмної діяльності МФВ учасники зустрічі дадуть відповіді і на питання, що виникають при написанні проектів до МФВ та подальшому звітуванні.

Передбачається також проведення тренінгу з написання проектів (Тернопіль).

Учасники зустрічі:

Олексій Орловський – директор програми “Посилення впливу громадянського суспільства”

Наталія Саннікова – фінансовий директор МФВ

Христина Басілія – менеджер зі зв’язків з громадськістю МФВ

Тетяна Кухаренко – менеджер програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів”

Ольга Квашук – асистент програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів”

Лілія Баран – координатор програми “Засоби масової інформації”

Андрій Когут – менеджер проектів

До участі запрошуються представники громадських організацій, органів місцевого самоврядування та ЗМІ.

Місце проведення у Вінниці: конференц-зала Торгово-промислової палати, вул Соборна 68.

Початок зустрічі о 10.00.

Організатор зустрічі: ГО “Наше Поділля”. Контактна особа: Юрій Степанець, тел.: 8 (0432) 698758, 8 (067) 9607264

Місце проведення у Тернополі : зал засідань ректорату, кім. 1/303, Тернопільський Національний Економічний Університет (ТНЕУ), вул. Львівська, 11.

Початок зустрічі о 10.00.

Організатор зустрічі: відділ зв’язків з громадськістю ТНЕУ. Контактна особа: Оксана Ляшенко, тел.: 8 (0352) 539 155.

Місце проведення у Львові: сесійна зала Львівської міської ради, площа Ринок, 1.

Початок зустрічі о 10.00.

Організатор зустрічі: ЛГО “Центр досліджень місцевого самоврядування” за підтримки Львівської Міської Ради. Контактна особа: Віталій Загайний, тел.: (032) 24 324 16

Місце проведення в Ужгороді : готель «Ужгород», пл. Б.Хмельницького, 2

Початок зустрічі о 10.00.

Організатор зустрічі: КАПЛ «Вестед». Контактна особа: Микола Яцков, тел.: 8 (050) 2109284