СБУ зробила пропозицію ФСБ

Служба безпеки України пропонує Федеральній службі безпеки Російської Федерації укласти угоду про розсекречування усіх архівів каральних органів СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

У зв’язку з цим він заявив, що СБУ виступила з ініціативою до ФСБ Росії щодо укладання угоди про співпрацю у розсекречені усіх архівів каральних органів колишнього Радянського Союзу.

«Ми пропонуємо нашим російським партнерам нарешті укласти угоду і зняти будь-які застереження і питання для всіх: для журналістів, науковців та неурядових організацій», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.