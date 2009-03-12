Росіяни готують книжку про боротьбу НКВС з вояками ОУН-УПА

У Росії готується до видання збірка документів про боротьбу НКВС з вояками ОУН-УПА.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив директор російського фонду "Історична пам`ять" Олександр ДЮКОВ.

“Найближчим часом у нашому фонді вийде перша збірка документів Головного управління з боротьби з бандитизмом НКВС-МВС СРСР, в якій будуть представлені щоденні зведення про те, що було пов`язане з боротьбою з національним підпіллям, зокрема про боротьбу з ОУН-УПА в Україні», - сказав О.ДЮКОВ.

За його словами, у першому томі будуть представлені документи про події 1945 року.

О.ДЮКОВ додав, що у цю збірку будуть включені усі зведення, які були виявлені у Державному архіві РФ з цієї тематики.

“Я думаю, що це буде цікаво і нашим українським колегам, оскільки по темі ОУН-УПА видається достатньо багато літератури, але така деталізація на самому низовому рівні дуже цікава для всіх», - сказав він.

Крім того, О.ДЮКОВ зазначив, що в Білорусі у меморіальному комплексі «Хатинь» представлений список знищених нацистами сіл, але в Україні і Росії подібних списків немає.

“Ми сподіваємося, що з нашою участю такі списки будуть створені. І пам`ять про людей буде увічнена», - сказав О.ДЮКОВ.

За його словами, у вересні фонд планує також видати книгу, засновану на документах, архівах управління ФСБ РФ про села Псковської області, які були знищені німцями у роки війни. Крім того, планується видати подібну збірку документів по Україні.

“Напередодні чергової річниці Перемоги над фашизмом нам це дуже важливо і корисніше, ніж ініціативи ряду політиків про введення кримінальної відповідальності за заперечення Перемоги”, - упевнений О.ДЮКОВ (УНІАН: 24 лютого керівник МНС РФ, співголова вищої ради партії «Єдина Росія» Сергій ШОЙГУ виступив з пропозицією ввести кримінальну відповідальність за заперечення Перемоги СРСР у Великій вітчизняній війні).

У свою чергу, директор Національного архіву Республіки Білорусь В’ячеслав СЕЛЕМЕНЄВ заявив на цій прес-конференції, що голод 1932-1933 років в Україні не був геноцидом українців. Він упевнений, що голод у 1932-1933 роках був повсюдним явищем для СРСР, але в Україні він був більш масштабнішим.

“Білорусь також охопив голод, але він не прийняв тих масштабів, як це було в Україні», - сказав В.СЕЛЕМЕНЄВ. Він зазначив, що у ряді районів Білорусі у цей час відбувалися «хлібні бунти», коли населення «розносило хлібні лавки». За його словами, населення Білорусі бігло від голоду до Польщі.

“Всі ці документи передані російським архівістам, і ми готуємо спільну збірку документів «Голод у СРСР», де будуть представлені документи по нашому регіону», - сказав В.СЕЛЕМЕНЄВ.

При цьому О.ДЮКОВ повідомив, що перший том збірки документів «Голод у СРСР» планується видати наприкінці 2009 року.