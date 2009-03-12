Посередники з повернення депозиту можуть обдерти клієнта як липку

Скориставшись послугами посередників для повернення депозиту, його власник може залишитися без грошей, пише тижневик «Коментарі:».

Найпоширеніший сьогодні спосіб повернути свій депозит - знайти позичальника у своєму банку. Вкладник переуступає право вимоги по депозиту позичальникові, позичальник провадить взаємозалік зустрічних вимог (погашає кредит) і автоматично одержує право вимоги до банку на повернення вкладу.

На перший погляд операція купівлі-продажу вкладу обіцяє вигоди обом сторонам. Однак клієнт втрачає при цьому чималу частину заощаджень.

«Втрати можуть бути дуже відчутні, особливо по депозитах у національній валюті. За останні місяці гривня подешевшала ледве не наполовину. І при цьому вкладник втрачає не тільки відсотки по депозиту, але й повинен віддати його з дисконтом, заплативши комісію посередникові. У підсумку на руки він одержить копійки», - говорить Артем НОВИКОВ, керуючий партнер консалтингової компанії «Діалог-Класік».

За даними Української депозитної біржі, середній відсоток дисконту по депозитах у проблемних банках уже перевищує 40%. З найнижчим дисконтом торгуються внески в ПІБі - 28%, з найвищим - у банку "Надра" - 41%. Вклади у фінустановах, що не встигли остаточно підмочити свою репутацію, купують із знижкою 10-15%.

Перспективи позичальника, що купив дешевий депозит, виглядають ще більш райдужно: він може одним махом позбутися кредиту ледве не за півціни. «Позичальники купують депозити з дисконтом від 5 до 50%. У той же час на погашення кредиту депозитні гроші направляються в повному обсязі, що дозволяє позичальникові істотно заощадити на погашенні позички», - пояснив «Коментарям:» В`ячеслав ФОМЕНКО, старший експерт відділу депозитних продуктів OTP Bank.

Однак далеко не факт, що, роздобувши чужий депозит, боржник зможе розрахуватися з банком, відзначають експерти. «Ці питання регулюються Цивільним кодексом, який передбачає, що зобов`язання сторін можуть припинятися шляхом заліку тільки зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких наступив або не встановлений. Тобто для того, щоб зробити взаємозалік, має закінчитися не тільки термін депозитного, але й кредитного договору», - говорить Сергій ВАСИЛИШИН, віце-президент з правових питань АБ «Діамантбанк».

Позичальникові доведеться підписати додаткову угоду, скоротивши строк погашення по кредиту. Але банк може не піти на поступку або застосує солідні штрафні санкції. По-перше, при подібних схемах банкіри не одержують живих грошей і втрачають доход по кредиту. По-друге, за статистикою фінансистів, закривати свою заборгованість чужими депозитами найчастіше прагнуть не проблемні позичальники, яким досить складно назбирати необхідну суму готівки навіть із урахуванням дисконту, а дисципліновані боржники, не помічені раніше в порушенні графіка, а банкам це невигідно. Як правило, проблемні фінустанови не повертають депозити після закінчення строку з двох причин: або в них немає грошей, або вони хочуть залишити ресурс ще на якийсь час і прокрутити його. «А у випадку взаємозаліку банк втрачає можливості одержання живих грошей у вигляді погашення кредиту, і при цьому в нього зникають кошти з депозитного рахунку. Якщо ж мова йде не про проблемного, а про нормального позичальника, така схема й поготів не вигідна для нього», - стверджує С.ВАСИЛИШИН.

Не варто також продавати або купувати депозити, строк яких ще не минув. «Такий внесок не може бути використаний для погашення кредиту. Тому вкладник просто втратить частину своїх накопичень, а позичальник буде зобов`язаний погасити кредит з інших джерел. Пропозиції про придбання депозитів, що не закінчилися, у непроблемних банках — це, швидше за все, шахрайство, мета якого - купити у вкладників з дисконтом права на депозит, який не закінчився, на хвилі паніки й побоювань, що банк може збанкрутувати», - говорить голова правління БГ Банку Костянтин ПОЛОСКОВ.

Експерти також попереджають, що ризик шахрайства при здійсненні подібних угод залишається дуже високим. «Позичальник, віддаючи живі гроші, ризикує, адже банк може відмовитися провести взаємозалік і не зарахувати суму в рахунок погашення кредиту. Водночас, якщо власник депозиту переуступає вклад, не отримавши на руки готівку, він ризикує потім не отримати гроші від боржника або не всю суму», - попереджує А.НОВИКОВ.

Тому продавати або купувати вклад найкраще лише за згодою банку й за його участі, укладаючи при цьому тристоронній договір.

Зараз купівля-продаж вкладів відбувається як хаотично (безпосередньо між банківськими клієнтами), так і на організованих площадках. Приміром, не дуже давно була створена віртуальна біржа депозитів. Розмістивши оголошення на її сайті, вкладники й позичальники можуть самостійно підібрати собі партнера. Послугу перепродажу (або обміну) депозиту нужденним позичальникам (знов-таки з дисконтом) все частіше пропонують і спеціалізовані фірми. Правда, не бажаючи носитися з дріб’язком, такі компанії беруться до роботи лише в тому випадку, якщо розмір вкладу перевищує 150-200 тис. грн.