Литвин стурбований зміцненням неофашистських організацій

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН стурбований зміцненням в Україні позицій неофашистських організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в Сімферополі.

«Фашистські елементи сьогодні трішки приживаються на нашому грунті», – зазначив голова ВР.

На його думку, в українців вже є «тяга до сильної руки».

«Я це бачив у багатьох районах, коли марширують, кричать: «Слава нації – смерть ворогам», – і всі аплодують. Якщо подивитися, які вони гасла висувають, то всі разом узяті політичні сили, які ми називаємо радикальними, відпочивають», – сказав В.ЛИТВИН.

Він не виключив, що у разі проведення дострокових парламентських виборів радикальні сили можуть пройти до ВР. «Це нестиме загрозу для країни», – вважає В.ЛИТВИН.