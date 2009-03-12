У Білорусі, Чечні та Південній Осетії найбільші проблеми з демократією

Сусідня з Україною Білорусь знову опинилася у списку держав, де найважче дихається громадянам.

Це висновки американської правозахисної організації «Дім свободи» (Freedom House), повідомляє Радіо Свобода.

Минулого року Сполучені Штати і Європейський Союз пом’якшили політику щодо Білорусі у відповідь на звільнення політичних в’язнів.

Але Арч Паддінґтон, директор дослідницького відділу «Дому Свободи», не бачить підстав для того, щоб поліпшувати рейтинг офіційного Мінська.

«Ми розглядаємо Білорусь як диктатуру старого стилю, де (президент Олександр) Лукашенко робить усе, що йому заманеться. Мені здається, що він зробив деякі дуже поверхові речі для того, щоб заохотити США і ЄС зняти санкції, але я не думаю, що ці зміни значущі. І я точно незадоволений тим, як у Білорусі проводили останні вибори», – сказав Радіо Свобода Арч Паддінґтон по телефону з Нью-Йорка. На його думку, на політику Заходу щодо Білорусі значно впливають відносини Мінська з Москвою.

На теренах самої Росії «Дім Свободи» знайшов найбільше проблем у Чечні, яку оцінює окремо у списку спірних територій. Правозахисників тішить те, що там немає війни, але вони називають місцеве керівництво маріонеткою Кремля, яке чинить «брутальну розправу над опонентами, аж до тортур і вбивств».

У звіті «Найгірші серед найгірших» американські оглядачі вперше окремо аналізують становище у Південній Осетії. У розмові з Радіо Свобода Арч Паддінґтон сказав, що там панує злочинність, не дотримується право приватної власності, не кажучи вже про свободу слова чи права опозиції.

«Російський вплив у Південній Осетії є негативним. Я б сказав, що він підживлює корупцію і злочинність, що визначають життя на цій території», – зазначив Арч Паддінґтон.

На його думку, жителям Абхазії пощастило більше, бо їм живеться вільніше.

У невтішному списку «Дому Свободи» американський континент представлений Кубою. В Азії серед найавторитарніших режимів – Узбекистан, Туркменистан, Саудівська Аравія, а всі рекорди б’є Північна Корея, якою керує одна марксистсько-ленінська партія. В Африці у списку проблемних лідерів – Зімбабве, Судан і Лівія.

Українці ж, за оцінкою «Дому Свободу», нині живуть у вільній державі, так само, як майже половина населення світу.