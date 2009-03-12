Чи допоможе законопроект Чорновола подолати нетерпимість

Ухвалений Верховною Радою України у першому читанні законопроект Тараса ЧОРНОВОЛА «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості)» не допоможе створити ефективний механізм покарання за такі злочини.

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН висловив адвокат В`ячеслав ЯКУБЕНКО.

"Сама по собі ідея необхідна, але конкретний зміст цієї ініціативи я оцінюю негативно, тому що він тільки додасть плутанини", - заявив В.ЯКУБЕНКО.

За його словами, позитивом законопроекту є заміна потенційної жертви з терміна "громадянин" на термін "людина". "Якщо чинну редакцію 161-ї статті (Кримінального кодексу - УНІАН) розуміти формально, то можна зробити висновок, що іноземці або особи без громадянства не підпадають під її дію", - заявив експерт.

Однак, на його думку, розширення змісту поняття "образа", запропоноване Т.ЧОРНОВОЛОМ, не сприятиме більш ефективному застосуванню цієї статті. "Образа – це психологічні переживання конкретної людини. Докопатися, чи була людина ображена, чи ні – складно. Вважаю, що це зробить цю норму ще більш мертвою, ніж вона є на сьогоднішній день", - зазначив В.ЯКУБЕНКО.

Крім того, за його словами, в означеному законопроекті суттєво збільшено штрафні санкції і вилучена така міра покарання, як виправні роботи, замість цього залишився лише штраф (від 3400 до 8500 грн замість до 850 грн, як це є в чинній редакції). "З одного боку, це начебто має лякати потенційних порушників рівноправності громадян, але мені здається, що все-таки не в цьому була найбільша проблема. Стаття була мертвою насамперед через складність доведення прямого умислу", - сказав В.ЯКУБЕНКО. На його думку, варіанти виходу з цієї проблеми різні: "Хтось пропонує, як в Росії, зняти умисел взагалі, але мені здається, що цей шлях – неперспективний, тому що він робить можливим покарання інакомислячих (як у справі Тараса Зеленяка в Росії). У проекті Геннадія Москаля, який був знятий із розгляду, формулювання починалося словами «систематичні дії». Мені здається, що це – один із виходів із даної ситуації", - зауважив В.ЯКУБЕНКО.

Оцінюючи шанси ухвалення законопроекту Т.ЧОРНОВОЛА, експерт зазначив: "На хвилі передвиборчого популізму, коли всі намагаються бути толерантними, цей законопроект може бути прийнятий, але з його реалізацією на практиці будуть великі проблеми".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України у першому читанні ухвалила за основу законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості)».

Проектом пропонується внести зміни до статей Кримінального кодексу України в частині злочинів проти життя й здоров’я особи – 115, 121, 122, 126, 127 та 129, до статті 161 щодо порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії, а також до статті 300 Кодексу щодо ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості.

Слід нагадати, що цей проект є не першою законодавчою ініціативою з даної проблематики. Раніше до Верховної Ради України було подано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за розпалювання політичної, ідеологічної, расової, національної або релігійної ворожнечі)», реєстр. № 2281, автор – народний депутат Г.Герман, який був розглянутий, проте не добрав п’яти голосів для ухвалення за основу. Також у парламенті були зареєстровані законопроект № 1325 народного депутата Г.Москаля, законопроект № 1395 з ініціативи Президента України, законопроект № 1395-1 народного депутата О.Фельдмана та законопроект № 4076 народного депутата О.Новікова.