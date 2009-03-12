Оніщук розказав, як почистити авгієві стайні судів

Усі існуючі проблеми вітчизняного судочинства можуть бути вирішені уже найближчим часом, але за умови відповідального державницького підходу до їх вирішення і зміни ставлення основних носіїв влади до суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, про це сьогодні заявив голова ВСУ Василь ОНОПЕНКО під час виступу у Києві на міжнародній конференції з питань здійснення судової реформи в Україні.

Зараз же, за його словами, такого "державницького” підходу не спостерігається ні при вирішенні поточних питань, ні при виробленні та реалізації стратегії розвитку судової системи.

Причиною вищевказаного В.ОНОПЕНКО вважає “нерозуміння багатьма носіями політичної влади в Україні аксіоми у ставленні до ролі і місця суду в демократичній державі як до найвищого арбітру у вирішенні суспільних конфліктів, останньої правової інстанції, чиї рішення мають базуватися на принципах справедливості і законності, а не на прагненні задовольнити чиїсь політичні, бізнесові чи вузько приватницькі інтереси”.

Внаслідок такого нерозуміння, зазначив голова ВСУ, країна вже пережила несумісні з правом вказівки парламенту щодо того, які рішення суди мають постановляти у конкретних справах, а також стала свідком ліквідації з політичних мотивів одних судів і утворення усупереч закону інших, захоплення приміщення судів, блокування їх діяльності тощо.

Тому основною передумовою для справедливого і законного правосуддя, переконаний В.ОНОПЕНКО, є зміна ставлення основних носіїв влади до суду. “Без цього ніякого прогресу у судочинстві, та й у державі загалом не буде. І тим, хто звинувачує у всіх існуючих в Україні бідах суди, нарешті треба зрозуміти, що основна причина вітчизняних проблем – не в судах, а у відсутності державного мислення, у кризі управління державою, у глобальному політичному конфлікті і неспроможності його розв‘язати правовими засобами”, - зазначив голова ВСУ.

Міжнародна конференція з питань здійснення судової реформи в Україні проходить у Києві 12-13 березня.

Захід організовано спільною програмою Ради Європи та Європейського Союзу «Прозорість та ефективність судової системи України» та проектом USAID «Україна: верховенство права» за підтримки Верховного Суду та Ради суддів України, за участі комітетів Верховної Ради і Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.