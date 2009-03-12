У Києві проходить соціальна акція «SOS! Расизм!»

У Києві з 1 березня за ініціативи громадської організації «SOS! Расизм!» і Головного управління у справах національностей і релігій Київської міськдержадміністрації проходить соціальна акція «SOS! Расизм!».

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила начальник Головного управління у справах національностей і релігій КМДА Ольга ВЛАСЕНКО.

“Основна ідея цієї кампанії – в простій і яскравій формі розповісти жителям Києва, а в перспективі і всієї України про проблеми расової і етнічної ненависті, і звернутися до суспільства із закликом бути однаково толерантними до представників різних національностей”, – сказала О.ВЛАСЕНКО.

За її словами, у рамках акції на вулицях Києва розміщується соціальна реклама проти расизму. «Підтримати акцію і стати обличчям рекламної кампанії погодилися відомі люди, зірки вітчизняного шоу-бізнесу, спорту і журналістики – Ірина БІЛИК, Савік ШУСТЕР, Віталій РЕВА, Влада ЛИТОВЧЕНКО, Андре ТАН, Андрій КРАВЧУК, Валід АРФУШ, Віола КІМ і Інна ЦИМБАЛЮК», - повідомила представник КМДА.

О.ВЛАСЕНКО підкреслила, що проведення акції не фінансувалося зі столичного бюджету. «Площі під рекламні матеріали були надані безкоштовно», - зазначила вона.

За її словами, акція проводитиметься в три етапи – у березні, у червні і у жовтні.

У свою чергу, ініціатор акції, голова громадської організації «SOS! Расизм!» В.АРФУШ висловив думку, що до акції має підключитися Міністерство освіти і науки. «Я сподіваюся, що ця акція одержить підтримку по всій країні. Людина виховується у школах і університетах, тому дуже важливо в учбових закладах звертати увагу на необхідність толерантного ставлення до представників різних рас. Кожна людина може бути расистом, але це не повинно виявлятися в агресивній поведінці до людей з іншим кольором шкіри», - переконаний він.