У Ніжині покарали міліціонера, який напав на журналістку

У Ніжині Чернігівської області колишнього дільничного міліціонера, який напав на журналістку, підозрюючи її в намірах здійснити крадіжку з його земельної ділянки, притягнено до адміністративної відповідальності за хуліганство.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС України у Чернігівській області, 11 березня Ніжинський міськрайонний суд розглянув адміністративний протокол, складений на місці події, та виніс постанову про адміністративний арешт нападника строком на три доби за порушення вимог ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Виконання покарання відстрочено на десятиденний термін для оскарження постанови.

Як поінформували правоохоронці, 10 березня працівники Ніжинського міського відділу УМВС затримали чоловіка, якого журналістка місцевої телекомпанії „Фобос", жителька Ніжина, звинуватила у вчиненні відносно неї хуліганських дій.

За офіційною інформацією міліції, чоловік напав на журналістку, оскільки запідозрив, що вона має намір скоїти крадіжку з його господарства, розташованого неподалік. Він стверджує, що наздогнав жінку й, утримуючи за рукав, розпитував, хто вона та з якою метою тут перебуває.

Згідно з показами журналістки, нападник розпитував її, тримаючи руками за шию. Постраждала сказала нападнику, що є працівницею міліції, але посвідчення забула вдома. Отримавши відповідь про відсутність посвідчення, чоловік схопив її за комір, продовжуючи допитуватися, з якою метою вона перебувала біля його земельної ділянки.

За даними УМВС, конфлікт вирішився завдяки втручанню сусіда журналістки, який випадково проходив поряд і сказав нападнику, що жінка є його сусідкою та він її добре знає.

Чернігівська обласна організація Національної спілки журналістів України зверталася до керівництва обласного управління МВС України у Чернігівській області з проханням розібратися у ситуації та вжити всіх необхідних у такому випадку заходів, керуючись чинним законодавством України.

У відділі громадських зв`язків УМВС України в Чернігівській області поінформували, що чоловік, який вчинив напад, до 2003 року працював на посаді дільничного інспектора міліції Носівського РВ УМВС України в Чернігівській області.