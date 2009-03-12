Що робити, коли суди відфутболюють заявника?

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО наполягає на запровадженні в Україні цілісної судової системи, яка б функціонувала як єдиний правовий механізм вирішення спорів і в якій забезпечувалися б єдність судової практики та однакове застосування судами законів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ, про це В.ОНОПЕНКО заявив сьогодні у Києві під час виступу на міжнародній конференції з питань здійснення судової реформи в Україні.

Зараз же, за словами В.ОНОПЕНКА, у державі фактично функціонує три автономних судових системи – загальних, адміністративних та господарських судів. “Це призводить до організаційного й процесуального роз’єднання, адже у кожній із цих систем існують різні процедури розгляду справ, різні підходи кадрового добору суддів, різна дисциплінарна практика, різне матеріально-технічне забезпечення, зрештою – різний статус суддів”, - наголосив він.

Наслідком такого стану, зазначив голова ВСУ, є непоодинокі випадки, коли людині відмовляють у правосудді з причини непідсудності справи – загальний місцевий суд вважає, що спір має розглядати окружний адміністративний, який відсилає до господарського суду. Останній, у свою чергу, повертає справу до загального чи адміністративного суду. “У результаті людину пускають по колу, яке інакше як пекельним назвати не можна, вручаючи їй у кожному суді чергову ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі”, - констатував В.ОНОПЕНКО.

З іншого боку, набуває поширення практика розгляду справ із порушенням правил підсудності. За словами голови ВСУ, це яскраво простежується на діяльності адміністративних судів. Так, повідомив він, вивчення Верховним Судом практики розгляду справ Львівським апеляційним адміністративним судом засвідчило, що значна кількість розглянутих ним справ – це справи, розгляд яких за законом мали здійснювати або загальні апеляційні, або апеляційні господарські суди. Переважно це справи про спори щодо землі, власності, корпоративних прав. Отже, додав В.ОНОПЕНКО, йдеться про порушення базового принципу правосуддя – його здійснення компетентним судом.

”У державі не може бути чотири, три чи навіть дві судові влади - судова влада, як і законодавча чи виконавча, повинна бути одна”, - наголосив В.ОНОПЕНКО.

Він також додав, що законопроект про єдність судової системи підготовлено і вже найближчим часом він може бути представлений на розгляд парламентарів.

Міжнародна конференція з питань здійснення судової реформи в Україні проходить у Києві 12-13 березня.

Захід організовано спільною програмою Ради Європи та Європейського Союзу «Прозорість та ефективність судової системи України» та проектом USAID «Україна: верховенство права» за підтримки Верховного Суду та Ради суддів України, за участі комітетів Верховної Ради і Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.