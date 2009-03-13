У містах України будуть встановлені скриньки для заяв на СБУ

У кожному місті України буде встановлено скриньки для отримання заяв громадян про корупційні дії співробітників СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на прес-конференції в Києві.

“Боротьба з корупцією – це, насамперед, чистота власних рядів. Не буде простих рішень...”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНУО.

При цьому голова СБУ наголосив, що співробітникам, які не борються або потурають корупції, або самі задіяні у незаконних оборудках, не місця у Службі безпеки України.

У зв’язку з цим В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що з наступного понеділка у кожному місті України будуть встановлені поштові скриньки, а також електронні адреси, за якими громадянам можна буде звертатися до голови СБУ.

“Усі повідомлення, де Служба безпеки України заважає українському бізнесу, де громадяни України відчувають будь-який негатив від наших дій... я особисто їх не тільки розглядатиму, але, обіцяю, реагуватиму”, - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО і додав, що виявлені корупціонери серед представників СБУ будуть притягуватися до відповідальності та виключатися з лав спецслужби.