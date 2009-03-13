На розгляд парламенту винесли голову ще одного судді

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО підтримав подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та взяття під варту судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Миколи КОРНІЙЦЯ та вніс це подання на розгляд Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду України, таке рішення прийнято відповідно до ст. 126 Конституції України, пункту 16 частини першої статті 50 Закону України “Про судоустрій України”, ст. 13 Закону України “Про статус суддів” та ст. 218 Регламенту Верховної Ради України.

Підставою для подання стало ухилення судді від слідства: з жовтня 2007 року він відсутній за місцем проживання та роботи і його оголошено в розшук. До цього часу місцезнаходження М.КОРНІЙЦЯ не відоме.

Подання Генеральної прокуратури України внесено в рамках розслідування прокуратурою Київської області кримінальної справи проти М.КОРНІЙЦЯ, порушеної за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 375 Кримінального кодексу України (винесення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови).

Як вказано у поданні, під час досудового слідства встановлено, що суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області М.КОРНІЄЦЬ, у березні 2007 року виніс чотири постанови від 5 та 22 березня 2007 року, внаслідок чого 559 громадян були незаконно позбавлені права на земельні ділянки.

Зазначені постанови скасовано відповідними ухвалами Київського апеляційного адміністративного суду від 31 серпня та 25 вересня 2007 року.

17 жовтня 2007 року слідчим винесено постанову про притягнення М.КОРНІЙЦЯ як обвинуваченого, яку йому не було пред’явлено.