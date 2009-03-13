Прокуратура направила до суду справу стосовно трьох торгівців людьми

Прокуратурою Черкаської області направлено до суду кримінальну справу, порушену стосовно трьох членів організованої злочинної групи за ч.2 ст. 332, ч.3 ст. 149, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Слідством встановлено, що вказані особи організували канал незаконного переправлення жінок до м. Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати), де примушували їх до зайняття проституцією. На теперішній час одного злочинця заарештовано, двоє перебувають у розшуку. Всі 6-ть потерпілих жінок повернулися в Україну.