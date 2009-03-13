Слідчі Генпрокуратури і Мельниченко полетять до Берліна

Слідча група Генеральної прокуратури України на чолі з заступником генерального прокурора Миколою ГОЛОМШОЮ та екс-майор Держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО сьогодні відбудуть до Берліна у рамках проведення чергового етапу фоноскопичної експертизи записів останнього.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Водночас у прес-службі Генеральної прокуратури цю інформацію не коментують.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року у Вашингтоні М.МЕЛЬНИЧЕНКО в присутності представників Генпрокуратури України передав європейським експертам записуючий пристрій і фрагменти записів, зроблених у кабінеті Л.КУЧМИ, які можуть стосуватися кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. За словами заступника генпрокурора України М.ГОЛОМШІ, експертиза записів може тривати кілька місяців.