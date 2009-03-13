Марш проти свавілля міліції готують студенти Криму

14:57, 13 березня 2009
Права людини
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Місце проведення – Сімферополь

15 березня, в Міжнародний день боротьби проти поліцейської жорстокості, в Сімферополі планується провести марш «Проти міліційного беззаконня».

Організатори маршу – ініціативна група сімферопольських студентів, що не відносять себе ні до однієї політичної сили. 

Студенти і юристи хочуть звернути увагу громадськості «на проблеми корупції, зрощення правоохоронних органів із злочинністю, міліційного свавілля». «Прикладом останнього є випадок в селі Мирне (через інцидент з гранатою кримчанин втратив руку - ред.)», – наголошується в повідомленні. 

Учасники маршу збираються пройти від сквера біля залізничного вокзалу до парку імені Треньова. Рух колони планується і по центральних вулицях Сімферополя.

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