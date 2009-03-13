Роботодавці подають до суду на Мінпраці

15 організацій роботодавців зі всеукраїнським статусом мають намір у судовому порядку оскаржити рішення Міністерства праці і соціальної політики щодо ротації в керівних органах Фондів соціального страхування. Про це УНІАН повідомив виконавчий директор Федерації металургів Сергій ПРИТАМАНОВ.

Він зазначив, що, на думку роботодавців, ця ротація була незаконною і проводилася на користь всього однієї з 18 зареєстрованих в державі організацій – Федерації роботодавців України на чолі з Юрієм БОЙКОМ.

С.ПРИТАМАНОВ зазначив, що роботодавці, які представляють інтереси більше 6 мільйонів найнятих робітників, звинувачують Мінпраці "в порушенні законодавства і пособництві рейдерському захопленню фондів соціального страхування".

За його словами, організація 10 березня 2009 року позачергового засідання правлінь двох фондів соціального страхування з метою проведення незаконної ротації членів правління з боку роботодавців є прямим порушенням чинного законодавства, нормативно-правових актів і регламентів правлінь фондів. "Завдяки зусиллям Мінпраці з правлінь цих фондів (соціального страхування на випадок безробіття і при тимчасовій втраті працездатності – УНІАН) безпідставно виведені представники 15 всеукраїнських об`єднань організацій працедавців, які представляють близько 6 млн. трудящих. Зараз Мінпраці намагається зробити те саме з наглядовими радами фондів", - наголосив С.ПРИТАМАНОВ.

"Федерація металургів України впевнена, що такі дії Міністерства праці і соцполітики є відвертими державним рейдерством навколо незалежних фондів соціального страхування, доказом безпрецедентного порушення глобальних принципів соціального діалогу і брутального ігнорування норм права в Україні", - заявив представник роботодавців.

С.ПРИТАМАНОВ попереджає, що роботодавці мають намір в судовому порядку оскаржити це рішення і залишають за собою право звернутися в міжнародні інстанції.

За його словами, серед організацій, які планують звернутися до суду, Всеукраїнська асоціації роботодавців, Конфедерація роботодавців України, Федерація металургів України, Всеукраїнське об`єднання обласних організацій роботодавців у сфері будівництва, проектування і архітектури, Всеукраїнське об`єднання обласних організацій роботодавців у сфері телекомунікаційних та інформаційних технологій, Федерація роботодавців транспорту України, Федерація роботодавців гірників України, Об`єднання організацій роботодавців медичної і мікробіологічної промисловості України та інші.