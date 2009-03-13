Прес-конференція редакторів провідних українських інтернет-видань на тему: ”Держава проти Інтернету. Перша кров”

17 березня о 12.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція редакторів провідних українських інтернет-видань на тему: "Держава проти Інтернету. Перша кров". Учасники: Олександр Іванов, головний редактор Інтернет-газети “Fraza.ua”; Надія Бабенко, головний редактор Інтернет-газети “FROM-UA”; Олег Руденко, редактор Інтернет-газети “Багнет” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter