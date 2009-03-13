Гриценко критикує депутатів, які ”прогнулися” перед суддями

Голова парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО критикує народних депутатів за намагання пом’якшити покарання суддям-хабарникам, передбачене у поданому ним законопроекті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Харкові, де він перебуває з робочою поїздкою.

Проект закону про внесення змін до деяких законів України (щодо протидії хабарництву) № 3428 було підтримано 372 депутатами Верховної Ради у першому читанні. Зараз законопроект готується до другого читання і наступної середи його розглядатимуть на засіданні Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Голова комітету нагадав, що проектом закону пропонується карати посадовців, які отримали чи вимагали хабар, сума якого становить понад 10 тис. доларів США, позбавленням волі терміном на 15 років з конфіскацією майна та без права на амністію. Якщо на хабарі спіймано суддю, слідчого або прокурора, то А.ГРИЦЕНКО пропонує ввести довічне ув’язнення без права на амністію та з конфіскацією майна.

А.ГРИЦЕНКО висловив занепокоєння тим фактом, що деякі народні депутати намагаються пом’якшити карну частину цього проекту. Зокрема, скасувати довічне ув’язнення для прокурорів, суддів та слідчих, що передбачене його законопроектом.

А.ГРИЦЕНКО стверджує, що один депутат від БЮТ навіть намагається скасувати прийняття цього законопроекту в першому читанні, а також замінити довічне ув’язнення на 15-річне.

«Я буду відстоювати свою позицію щодо ув’язнення для хабарників – представників правоохоронної та судової системи. ГРИЦЕНКО не кровожерливий. Достатньо буде посадити двох-трьох хабарників, щоб інші задумалися», - наголосив голова Комітету з питань національної безпеки і оборони.

А.ГРИЦЕНКО наполягає на прийнятті свого законопроекту саме в такій редакції. На думку депутата, «судову систему треба «струсити», бо вона розбещена, як ніколи». А.ГРИЦЕНКО також підкреслив, що з хабарництвом та корупцією треба боротися системно, і якщо є злочин – має бути адекватне покарання.