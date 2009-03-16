Відбудеться засідання Національного прес-клубу «Українська перспектива» на тему: “Чи мають майбутнє діти, які опинилися за гратами? (Перспективи запровадження ювенальної юстиції в Україні)”

17 березня - 11-00 - Відбудеться засідання Національного прес-клубу «Українська перспектива» на тему: “Чи мають майбутнє діти, які опинилися за гратами? (Перспективи запровадження ювенальної юстиції в Україні)”. Запрошені: Інна Фесенко, заст. директора Департаменту законодавства та правосуддя Мінюсту України; Віктор Лобач, начальник Управління організації підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України; Рууд Штайнхауз, ювенальний суддя; Стен Мувез, міжнародний експерт з прав дитини; Євгенія Павлова, голова Всеукраїнської фундації «Захист прав дітей» (НСЖУ, вул. Хрещатик, 27-а, 2-й поверх, конференц-зал). Телефони: 278-84-43, 278-87-64; 8 (097) 534-54-10, 8 (067) 507-63-39.

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