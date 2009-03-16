19 березня - 12-00 - Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" проведе майстер-клас для ЗМІ "Епідемія туберкульозу в Україні: виклики і шляхи подолання". Учасники: Світлана Черенько, глава Комітету МОЗ з питань протидії ВІЧ-СНІД і іншим соціально небезпечним хворобам; Наталія Кожан, начальник відділу санітарно-епідеміологічного нагляду Держдепартаменту з питань виконання покарань; Ольга Білогорцева, головний дитячий фтизіатр Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Яновського; Тетяна Білик, керівник національних спеціальних проектів напряму «Зупинимо туберкульоз», фонд Ріната Ахметова «Розвиток України»; Денис Денісенко, керівник регіональної програми по подоланню епідемії туберкульозу в Донецькій області, фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» та інші (вул.Волоська, 8/5, 4-й корпус НаУКМА, учбова аудиторія проекту «Журналістика цифрового майбутнього» (цокольний поверх учбового корпусу). Потрібна акредитація. Телефони: 502-52-12, 8-050-474-34-42, ttregobchuk@fdu.org.ua.