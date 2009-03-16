Кілька тисяч демонстрантів вимагали відставки президента Грузії
12:28, 16 березня 2009Права людини
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Протести почнуть 9 квітня
У центрі грузинської столиці відбувся мітинг за участі кількох тисяч осіб, який організували кілька неурядових організацій, що вважають себе неполітичними.
Як повідомляє Радіо Свобода, демонстранти вимагали відставки Міхаїла Саакашвілі з посади президента, щоб, за словами організаторів, захистити демократію в країні.
За повідомленням, лідери цих неурядових неполітичних організацій після мітингу зустрічатимуться з лідерами політичної опозиції Грузії, які планують почати свої протести 9 квітня.
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