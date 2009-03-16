Президент підписав закон про правові засади цивільного захисту
12:33, 16 березня 2009Права людини
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ВР подолала вето
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про правові засади цивільного захисту».
Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як відомо, 5 березня Верховна Рада України подолала вето Президента на цей закон.
Законодавчим актом внесено зміни до Закону "Про правові засади цивільного захисту", котрі унормовують питання діяльності у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки.
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