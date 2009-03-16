Президент підписав закон про правові засади цивільного захисту

12:33, 16 березня 2009
Права людини
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ВР подолала вето

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про правові засади цивільного захисту».

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як відомо, 5 березня Верховна Рада України подолала вето Президента на цей закон.

Законодавчим актом внесено зміни до Закону "Про правові засади цивільного захисту", котрі унормовують питання діяльності у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки.

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