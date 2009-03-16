Таксисти розпочали всеукраїнську акцію протесту

Таксисти оголосили про початок всеукраїнської акції протесту з вимогою скасувати нові штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляє газета «Сегодня (№54 до (3187)), стартувала акція в Донецьку 14 березня.

Колони машин таксі з прикріпленими біло-червоними стрічками їздили по місту.

Видання з посиланням на активістів протесту повідомляє, що 18 березня, якщо штрафи не повернуть до колишнього рівня, таку акцію планують провести таксисти Дніпропетровська, 21 березня – Харкова і 28 березня всі з`їдуться до Києва.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого в Кіровограді близько сотні автомобілістів влаштували акцію протесту проти збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху і методів роботи працівників ДАІ. Мітинг протесту завершився створенням робочої групи, до складу якої увійшли представники громадського руху «Сопромат», працівники УМВС і УДАІ в області.

Довідка УНІАН. 17 листопада 2008 року в Україні набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері створення безпеки дорожнього руху».

Цим законом передбачено збільшення розмірів штрафів за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. В середньому штраф за правопорушення становить 85-100 грн. Значно підвищується відповідальність за грубі порушення Правил дорожнього руху, зокрема, штраф за проїзд на заборонений сигнал світлофора становить 170-204 грн., а за керування транспортним засобом у нетверезому стані - 1360-2550 грн.

За даними МВС України, з моменту набуття чинності нового законодавства (і до середини березня) у сфері безпеки дорожнього руху, яким істотно підвищена відповідальність водіїв за порушення Правил дорожнього руху, а також запроваджено новий вид адміністративної відповідальності, кількість ДТП з потерпілими зменшилася на 41%.