На Тернопільщині купували голоси виборців

Громадянська мережа «Опора» заявляє, що на Тернопільщині мав місце підкуп виборців. Про це повідомив на зустрічі з журналістами виконавчий директор громадської організації Андрій ГЕВКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією «Опори», інцидент стався вранці у селі Футори Зборівського району. Там, нібито, невідомі за 100-200 м від дільниці пропонували виборцям 50 грн за те, щоб вони віддали свій голос за Партію регіонів.

Голова обласного осередку Партії регіонів Орест МУЦ, у свою чергу, пропонує усім людям, яких підкуповують у день виборів, повідомляти про це правоохоронні органи. «Якщо є такі факти, то хай пишуть скаргу в прокуратуру. Якщо хтось отримав гроші, то хай прийде і особисто скаже про це журналістам і правоохоронним органам», – зазначив він, коментуючи озвучений «Опорою» інцидент у Зборівському районі.

О.МУЦ також наголосив, що його партія «працює виключно в правовому полі і не платить коштів своїм симпатикам». «Ми ще навіть не заплатили авансу людям, які представляють Партію регіонів у виборчих комісіях. Вони працюють виключно за ідею і щоб зламати стереотип, начебто на Тернопільщині немає симпатиків нашої партії», – стверджує О.МУЦ.