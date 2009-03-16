У Луганську пройшов мітинг до Всесвітнього дня прав споживачів

12:57, 16 березня 2009
Права людини
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Не обійшлося без політики

У Луганську з нагоди Всесвітнього дня прав споживачів за ініціативи громадських об’єднань «Народного фронту Луганщини» та «Громадянської комунальної самооборони» відбувся мітинг, у якому взяли участь близько 500 членів цих громадських організацій та прихильників Народної партії та КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, у своїй резолюції учасники мітингу, окрім соціально-економічних вимог висунули й соціально-політичні: змінити систему виборів на всіх рівнях влади, забезпечивши конституційне право громадян на вибір і на відклик конкретного депутата; одночасно з президентськими виборами провести референдум стосовно конституційного устрою держави та провести конституційну реформу з метою введення в дію дійсних механізмів прямого народовладдя.

Серед вимог - ввести прозору систему формування тарифів, поставити під контроль держави встановлення банківських процентних ставок по кредитах, не міняти норми податкового законодавства до стабілізації економіки та інші.

 

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