У Луценка проти збільшення швидкісного режиму руху в Україні

Міністерство внутрішніх справ України вважає недоцільним збільшення швидкісного режиму руху на дорогах України.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомлення Департаменту зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України з приводу постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін до Правил дорожнього руху", яким передбачається підвищення максимально допустимої швидкості в середньому на 20 км/год.

“Зміни щодо швидкісних режимів руху транспортних засобів Міністерство внутрішніх справ України вважає недоцільними. Саме через ігнорування вимог швидкісних режимів скоюється значна частина дорожньо-транспортних пригод”, - зазначають у відомстві.

На думку фахівців МВС, стан українських доріг та якість дорожнього полотна не дозволяє збільшувати швидкість руху. Зазначається, що нинішня мережа автомобільних доріг України була запроектована та побудована під швидкісні характеристики транспортних потоків 60-х років минулого століття з розрахунковою швидкістю 60 км/год. для вулиць населених пунктів та 90 км/год. для доріг загального користування.

Проведеними МВС перевірками встановлено, що в Україні технічний стан доріг досить низький. Зокрема, на автомобільних дорогах відсутні передбачені 589 км тротуарів (пішохідних доріжок), 1115 км зовнішнього освітлення; у населених пунктах відсутні передбачені 398 світлофорних об`єктів, 2348 км тротуарів (пішохідних доріжок), 2249 км зовнішнього освітлення. Крім цього, потребують відновлення 1053 км зовнішнього освітлення на автомобільних дорогах; 426 світлофорних об`єктів та 2735 км зовнішнього освітлення у населених пунктах.

“Лише торік із 312 тисяч скоєних дорожньо-транспортних пригод 272 тисячі, або 87%, сталося в населених пунктах, з них 37 тисяч пригод з постраждалими. Водночас за умови незадовільного стану доріг скоєно 1,3 тисячі ДТП (з них 597 з постраждалими, в яких 204 людини загинуло й 866 травмовано), незадовільного стану вулиць – 13 тисяч ДТП (з них 3565 з потерпілими, в яких 343 людини загинуло і 4437 травмовано)”, - наводять дані в МВС.

У відомстві зазначають, що правилами дорожнього руху передбачено можливість зменшення або збільшення швидкісних режимів на окремих ділянках автодоріг та вулиць за допомогою відповідних дорожніх знаків. Однак, як показує досвід застосування підвищення швидкості руху, збільшення дозволеної швидкості руху до 80 км/год. призвело до зростання рівня аварійності на зазначених ділянках, а також значно підвищило тяжкість наслідків.

“Також необхідно врахувати, що відповідно до статті 122 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» адміністративна відповідальність за порушення швидкісного режиму настає за умови перевищені водієм транспортного засобу дозволеної швидкості на 20 км/год. і більше. Таким чином фактичні швидкості складатимуть у населених пунктах - 90, 100 та 110 км/год., на автомагістралях - 150 км/год., на інших дорогах поза населеними пунктами - 130 км/год. Зважаючи на стан вулично-дорожньої мережі держави, це – неприпустимо”, - підкреслюють у відомстві.

При цьому в МВС зазначили, що в країнах ЕС, де стан вулично-дорожньої мережі набагато кращий, ніж в Україні, у населених пунктах дозволена швидкість становить від 48 до 60 км/год., за межами населених пунктів (дороги загального користування) від 70 до 100 км/год., на автомагістралях (автобанах) від 90 до 130 км/год.