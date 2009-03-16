Донецькій християнській школі дозволили працювати

Християнська приватна школа «Росток» у Донецьку отримала дозвіл на здійснення освітньої діяльності в орендованому неї приміщенні.

Про це УНІАН повідомили в Інституті релігійної свободи.

"Позитивному вирішенню цього питання сприяли відповідні позиції Міністра охорони здоров`я України В.Князевича та керівництва Донецької обласної державної адміністрації, які проявили зацікавленість у налагодженні нормального функціонування даної загальноосвітньої школи в інтересах дітей", - йдеться у тексті повідомлення.

Як повідомлялося раніше, загальноосвітній навчальний заклад «Приватна школа «Росток», який заснований з ініціативи та підтримується Українською Християнською Євангельською Церквою, зазнавав у своїй діяльності перешкод з боку місцевих управлінь СЕС та інших органів влади. Керівництво Донецької міської СЕС причиною необхідності примусового закриття загальноосвітньої школи називало її розміщення у межах санітарної зони Донецького металургійного заводу.

За пропозицією керівництва Донецької обласної СЕС, металургійними підприємствами міста була надана додаткова документація про підтвердження скорочення їх виробничих потужностей.