Як вирішити проблему відсутності правосуддя?

Українська третейська спілка (УТС) оголошує про початок нового проекту в сфері юстиції, електронного документообігу та соціальних мереж для бізнесу.

Як повідомили УНІАН в УТС, третейський суд побудований на новій концепції і допоможе частково вирішити проблему відсутності правосуддя в Україні та вперше створює можливість укладання угод в електронній формі.

Діяльність третейського суду базується на створенні спільноти юридичних і фізичних осіб, які приєднуються до базової третейської угоди. Всі учасникі цієї спільности відмовляються від розгляду спорів між собою в державних судах і домовляються передавати всі можливі спори між собою, які за законом можуть розглядати третейські суди, на розгляд третейського суду УТС.

Спільнота формується шляхом рекомендацій, тобто приєднатися можна тільки з зазначенням діючого учасника. Всі учасникі спільноти реєструються базі даних на сайті, що виконує фунції соціальної мережі. Для всіх учасників спільноти є можливість доступу до всіх рішень третейського суду, в тому числі можливісь переглянути в базі даних інформацію щодо всіх рішень з участю окремого учасника.

Кожен учасник спільноти, сплативши щорічний внесок, отримує доступ до бази учасників спільноти і рішень третейського суду, а також має право отримати цифровий підпис і таким чином може використовувати еклектронні документи у відносинах з іншими учасниками спільноти. Зі свого боку Українська третейська спілка бере на себе зобов’язання забезпечувати розгляд справ з використанням електронних документів підписаних цифровими підписами.

Головою третейського суду є колишній суддя Юрій ВАСИЛЕНКО.