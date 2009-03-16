На Сумщині піймали продавця людей

До 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна на Сумщині засуджено 34-річного жителя селища міського типу Краснопілля Сумської області, який упродовж 2006-2007 років продав у сексуальне рабство до Туреччини шістьох дівчат – громадянок України.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією старшого прокурора відділу прокуратури Сумської області Дмитра ЄФИМЕНКА, сутенер протягом 2006-2007 років підшукував дівчат для переправлення їх до Туреччини, де вони змушені були нелегально працювати повіями, надаючи чоловікам платні сексуальні послуги. Торговець людьми отримував за це відповідну грошову винагороду в іноземній валюті. Загалом він переправив до турецького курортного міста Анталія шістьох дівчат.

У грудні 2008 року Сумським районним судом було винесено вирок К., який обвинувачувався у вчиненні злочину, пов’язаного з торгівлею людьми. Він був засуджений за частиною 2 ст. 149 Кримінального кодексу України до позбавлення волі строком на 5 років. Проте на підставі ст. 75 цього ж кодексу його звільнили від відбування призначеного покарання з випробуванням - з іспитовим строком 2 роки.

Прокуратура Сумської області категорично не погодилась з відверто м’якою мірою покарання і внесла апеляцію на винесений судом вирок, оскільки він не відповідає ступеню тяжкості вчиненого злочину, бо відноситься до особливо тяжких. В результаті, Апеляційний суд Сумської області розглянув кримінальну справу за апеляцією прокурора, який затвердив обвинувальний висновок, і прийшов до висновку: вирок Сумського районного суду стосовно К. в частині призначеного йому покарання скасувати і постановити новий – 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого, крім житла. Крім того, К. змінено міру запобіжного заходу - його взято під варту в залі суду.