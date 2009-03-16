У Дніпропетровську невідомі напали на двох адвокатів

У п`ятницю близько 17.30 у Дніпропетровську 8 чоловік у штатському застосували силу до двох адвокатів, що чекали біля СІЗО Дніпропетровської області двох своїх підзахисних, яких мали звільнити за рішенням Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Про це УНІАН повідомив в.о. голови Донецької міської колегії адвокатів Сергій ОСИКА.

За його словами, у момент виходу підзахисних із СІЗО невідомі вискочили до них з «Ланоса» і «Шкоди», припаркованих біля воріт ізолятора, і заштовхали їх в автомобілі.

Як зазначив С.ОСИКА, його колеги намагалися одержати пояснення від присутнього тут слідчого прокуратури Долгинцевського району Кривого Рогу, і знімали все це на камери своїх мобільних телефонів.

У той же час, незважаючи на поставлені запитання, зрозумілої відповіді вони не одержали, сказав С.ОСИКА.

Разом із тим, один із невідомих вихопив у одного з адвокатів мобільний телефон і демонстративно розбив його об землю. Другого адвоката, що знаходився поряд, також «грубо відштовхали».

За словами С.ОСИКИ, підопічними адвокатів є двоє бізнесменів, яким інкримінується стаття Кримінального кодексу про заволодіння чужим майном незаконним шляхом.

Як підкреслив співрозмовник агентства, у зв`язку з тим, що відбулося, адвокати звернулися із заявами до міліції і прокуратури, а також повідомили керівництво Колегії адвокатів України.