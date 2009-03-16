Позичальники комерційних банків проведуть всеукраїнську акцію проти свавілля банків

Позичальники комерційних банків планують провести всеукраїнську акцію «Ми проти свавілля банків! За інтереси позичальників і вкладників». Про це ініціатори акції - представники кількох громадських організацій заявили на прес-конференції в УНІАН у понеділок.

Згідно з наданою інформацією, в Києві акція пройде в середу, 18 березня, біля будинку Кабінету міністрів України, початок – об 11.00.

Серед вимог, які організатори акції мають намір адресувати владі, насамперед, ухвалення Верховною Радою України закону, яким би регулювалася виплата кредитів і депозитів. На думку позичальників, документ має містити пункти: про відновлення всіх виплат за зобов`язаннями банків перед населенням, про скасування будь-яких штрафних санкцій по кредитах з 15 жовтня 2008 року; про надання кредитних канікул строком на один рік як на тіло, так і на відсотки по кредитах у разі підтвердження позичальником своєї неплатоспроможності; про реструктуризацію боргових зобов`язань позичальників перед банками; про повернення процентних ставок до раніше вказаним у кредитних договорах тощо. Крім того, позичальники мають намір вимагати ввести мораторій на вилучення заставного майна позичальника у разі прострочення платежу за наявності причини несплати по кредиту у зв`язку з фінансовою кризою в країні тощо.

Крім того, ініціатори акції, для виходу із ситуації, що склалася, на виконання позичальниками своїх зобов`язань пропонують розробити схему розподілу ризиків, здебільшого валютних, між позичальниками, комерційними банками і державою.

«У разі незадоволення наших вимог, ми будемо змушені ініціювати початок безстрокової акції протесту проти свавілля банків з 31 березня 2009 року. Іншими словами, ми встановлюватимемо наметові містечка в містах і закликатимемо всіх позичальників бойкотувати повернення коштів по позиках», - підкреслив лідер Народного руху «Третя республіка» Андрій РЕВТОВ.

Бажаючі взяти участь у всеукраїнській акції можуть звертатися за телефоном: 8-067-553-00-63.