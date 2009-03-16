До розслідування справи проти Пенчука причетні високопосадовці?

СБУ має звернути увагу на можливу причетність певних посадових осіб до розслідування кримінальної справи колишнього власника донецького торгового центру «Білий лебідь» Бориса ПЕНЧУКА та винесення йому вироку.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловили адвокат Б.ПЕНЧУКА Олександр ПЛАХОТНЮК і голова Українського юридичного товариства Олег БЕРЕЗЮК.

«Я думаю, що до цієї справи має чітко придивитися СБУ… СБУ має сама звернути увагу на цю справу, оскільки тут вбачається вплив на правоохоронну і судову систему… зловживання службовим становищем. І тут треба дати правову оцінку», - сказав О.БЕРЕЗЮК.

Зокрема, його думку підтримав О.ПЛАХОТНЮК, зауваживши, що мова йде про незаконну зміну підсудності, неправомірне судове рішення.

Відповідаючи на одне із запитань, яке стосувалося розміщених в Інтернеті копіях протоколу допиту Б.ПЕНЧУКА, в якому той вказував на тиск на нього з боку правоохоронних органів, зокрема міліції та її керівництва – міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, О.ПЛАХОТНЮК висловив переконання, що його підзахисний говорив про це на емоціях, більше того, вони не були підтверджені під час судового процесу, оскільки не було відповідних доказів.

Водночас обидва юристи висловили переконання в тому, що вирок суду у кримінальній справі проти Б.ПЕНЧУКА був «буква в букву, навіть з помилками», технічно перенесений з обвинувального висновку.

Крім того, зазначив адвокат, під час судового розгляду справи були допитані лише три свідка із 40, які фігурують у матеріалах досудового слідства.

Підсумовуючи сказане, О.БЕРЕЗЮК наголосив, що у справі Б.ПЕНЧУКА «чітко видно, що конфлікт іде між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Борисом КОЛЕСНІКОВИМ» (народним депутатом - УНІАН).

Також юрист не виключив, Б.ПЕНЧУКУ загрожує небезпека, оскільки «він є свідком, який становить небезпеку для тих осіб, які причетні до його затримання і незаконного засудження». Також він нагадав, що Б.ПЕНЧУК хворий на цукровий діабет, і ця хвороба у нього постійно загострюється.

Довідка УНІАН. У 2005 році Б.ПЕНЧУК, колишній співвласник великого донецького торговельного центру «Білий лебідь», звинуватив Б.КОЛЕСНІКОВА, тодішнього голову Донецької облради, у тому, що той вимагав у нього акції «Білого лебедя». В результаті щодо Б.КОЛЕСНІКОВА було порушено кримінальну справу, його було затримано і 4 місяці провів у СІЗО. У серпні 2005 року Б.КОЛЕСНІКОВА було звільнено з-під варти, і кримінальну справу щодо нього було закрито «у зв`язку з відсутністю складу злочину». Пізніше, в квітні 2008 року, сам Б.ПЕНЧУК потрапив під слідство - «за надання неправдивих свідчень». Звинувачення Б.ПЕНЧУКУ було пред`явлене Генпрокуратурою, а в жовтні 2008 року його справа з обвинувальним висновком була передана у Ворошиловський районний суд Донецька.

2 березня 2009 року Ворошиловський райсуд Донецька засудив Б.ПЕНЧУКА до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Б.ПЕНЧУКА засуджено за двома статтями Кримінального кодексу України: за ст.189 ч.4 - «Вимагання» і за ст.383 ч.2 – «Свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину». За ст.189 ч.4 засуджений одержав 8 років позбавлення волі, за ст.382 ч.2 – 5 років позбавлення волі, т.ч. підсумковий термін - 8 років.