Сьогодні біля будівлі Одеської облдержадміністрації пройшла акція "Скажи ні політичним репресіям!". Учасники мітингу вимагали від влади припинення репресій, які почалися після акції протесту на Київській трасі.

Учасники акції нагадують, що закінчується 10-денний термін, обумовлений головою уряду Юлією ТИМОШЕНКО для вирішення проблем далекобійників, і водії «хочуть знати, що зроблено». В разі ігнорування вимог учасники акції готові знову перекрити автодорогу «Одеса-Київ».

У протесті взяли участь водії-далекобійники, портовики, афганці, підприємці ринків «Північний», «Куяльник», «7-й кілометр», батьки вихованців дитячого центру «Веселка» на слобідці і колектив телекомпанії «АТВ».

Як повідомлялося, 3-4 березня в районі одеського «конюшинового мосту» далекобійниками було перекрито чотири з шести смуг автодороги «Одеса-Київ».

5 березня на зустрічі в Кабміні представники далекобійників озвучили низку вимог уряду. Щодо деяких із них ухвалено рішення.

Фото Андрія Некрасова / УНІАН