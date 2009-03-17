Круглий стіл на тему: ”Правове регулювання Інтернет-ЗМІ. ”За і проти” ініціативи КМУ щодо державної реєстрації Інтернет-ЗМІ”

18 березня - 14-00 - Круглий стіл на тему: "Правове регулювання Інтернет-ЗМІ. "За і проти" ініціативи КМУ щодо державної реєстрації Інтернет-ЗМІ". Організатори - ЛІГАБізнесІнформ, Українська асоціація Інтернет-реклами. Учасники: Володимир Горобцов, заст.глави комітету телебачення і радіомовлення України; Ярослава Карибіна, виконавчий директор ІА ЛІГАБізнесІнформ; Марина Бердичівська, менеджер з розвитку проекту Телекритика; Людмила Панкратова, віце-президент Асоціації медіа-юристів України; Олексій Чуксін, директор з маркетингу інтернет-компанії "Мета"; Ігор Розкладай, юрист Інституту медіа-права (ЛігаБізнесІнформ, вул. Шамрила, 23). Потрібна акредитація. Телефон: 593-16-37, e-mail: press@liga.net.

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