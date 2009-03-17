Прес-конференція на тему: “Судова система України: геній чи парадокс української демократії?”

10:07, 17 березня 2009
Права людини
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Проводиться акредитація на  прес-конференцію на тему: “Судова система  України: геній чи парадокс української демократії?”. Запрошені: Микола Оніщук, міністр юстиції України; Вадим Колесніченко, голова підкомітету з питань звільнення суддів та реагування на порушення законодавства у сфері правосуддя Комітету ВРУ з питань правосуддя; Юрій Шемшученко, директор Інституту держави і права ім. Корецького  НАНУ; Лідія Ізовітова, голова Вищої ради юстиції; Олена  Лукаш, секретар Комітету ВР з питань правової політики; Василь Маляренко, голова  Верховного суду України  2002-2006 рр.; Початок   19 березня о  12-00 («ІнтерМедіа консалтинг», вул.Б.Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»). Телефони: 8-067-329-60-11, 581-77-37, e-mail: pr@intermedia.org.ua.

 

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