Показ трьох короткометражних стрічок-лауреатів міжнародного конкурсу «Всі люди народжуються вільними та рівними...»

Фонд ім. Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні та Білорусі) в рамках Загальноєвропейського тижня проти расизму запрошує журналістів 19 березня о 17.00, взяти участь у Київському медіа-кіноклубі.

У програмі - перегляд трьох короткометражних стрічок-лауреатів міжнародного конкурсу «Всі люди народжуються вільними та рівними...», що його провели «Ґете-Інститут» і Фонд «Пам’ять. Відповідальність та майбутнє» (Німеччина) та дискусія з гостями клубу, експертами, представниками національних громад. Режисери фільмів – студенти з Литви, Польщі та США:

«Афробенд» (Литва, 3-й приз, 2007, 11 хв., режисер: Андрюс Селюта). Фільм розповідає про біженців з Африки, які створили музичний гурт під назвою «Афробенд». Вони нині єдині музиканти-африканці у Литві. Виступи групи мають успіх, втім музиканти зіштовхуються з чималими труднощами.

«Святий вечір» (Польща, 3-й приз, 2007 , 10 хв., режисери: Моніка Дабровська, Міхал Янковскі). Різдвяний вечір в колі родини – тяжке випробування для Єви. Спочатку – "ритуали", що набили оскому, а потім ще й ксенофобські заяви її брата. Єва вступає в полеміку, після чого демонстративно виходить з-за столу. Але на дворі Різдво, і всі прагнуть примирити.

«Презумпція невинуватости» (США, 1-й приз, 2007, 15 хв., режисер: Майкл Мазароф). Рахім Елані живе американською мрією. У нього доглянутий будинок і гарна дружина, яка чекає на дитину. Але одного разу на порозі будинку з`являються співробітники міністерства нацбезпеки і погрожують зруйнувати це щастя. Рахім і його дружина вимушені доводити, що вони не ісламські терористи.

Щороку у зв’язку з Загальноєвропейським тижнем проти расизму (European-wide Action Week Against Racism), що проходить близько 21 березня, люди з усіх країн Європи висловлюють спільну підтримку розмаїттю, солідарності, рівноправності та толерантності. Минулоріч від Ісландії до Греції та від Португалії до Росії, відбулися заходи, що залучали країни до однієї спільної акції. Цього року знову, з 14-го по 22ге березня, різні неурядові організації з майже всіх країн Європи виступлять разом проти єдиної спільної загрози: расизму. В Україні громадські активісти, правозахисні організації організовують заходи - лекції, семінари, кінопокази в кількох містах України.

Історичне значення дати – Розправа у Шарпевілі

21 березня ГенАсамблея ООН проголосила «Міжнародним днем боротьби за ліквідацію расової дискримінації». Цей акт – реакція на брутальне вбивство 69ти мирних демонстрантів, які зібралися у південноафриканському селищі Шарпевіль та виступили проти режиму апартеїду. 21-го березня 1960-го року поліція розстріляла учасників мирної маніфестації, де тисячі людей виконували пісні свободи. Більшість жертв загинули, коли втікали, рятуючись від куль. Жодного з членів поліції у вбивстві не звинуватили.

Метою медіа-кіноклубу є популяризація демократичних і соціальних цінностей шляхом показу документальних фільмів та проведення публічних дискусій за участи громадсько-активних журналістів та запрошених експертів на важливі соціальні теми, підвищення журналістського інтересу до зазначених тем, наближення представників експертного середовища до медійників та привернення уваги громадськості до світового та українського документального кінематографу.

Медіа-кіноклуб збирається у Кнайп-клубі «Купідон» за адресою: вул. Пушкінська, 1-3/5.

Акредитація: Ольга Веснянка, vesna@prostirzmin.org, 8050 33466 04