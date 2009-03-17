Ющенко забрав у голови Верховного суду право вперше призначати суддів

Матеріали щодо призначення на посаду професійного судді вперше відтепер розглядатиме Вища рада юстиції замість голови Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду.

Про це йдеться в Указі Президента № 158/2009 “Про внесення змін до Указу Президента України від 30 червня 2004 року № 697”, який опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Також, відповідно до попередньої редакції указу, голова Верховного Суду України, голова вищого спеціалізованого суду розглядає матеріали та за результатами розгляду не пізніше 10 днів вносить подання про призначення на посаду судді до Вищої ради юстиції. Своїм сьогоднішнім указом глава держави цей пункт виключив.

Крім цього, пункт указу “За наявності обставин, що перешкоджають призначенню особи на посаду професійного судді, матеріали щодо неї повертаються до Вищої ради юстиції” змінено на “У разі відхилення Президентом України подання Вищої ради юстиції про призначення громадянина України на посаду судді вперше матеріали щодо призначення повертаються до Вищої ради юстиції”.